Суд США засудив росіянина до 9,5 років в'язниці за кібершахрайство

Відомого за псевдонімом Gribodemon хакера визнали причетним до створення та поширення шкідливої програми SpyEye, якою були заражені близько 50 млн комп'ютерів у США та інших країнах. Вірусне програмне забезпечення росіянин продавав за ціною до $10 тис. за копію. Як зазначив прокурор Стівен Гримберг, дії росіянина, який створив цю вірусну програму, завдали шкоди приватним особам і фінансовим установам на $1 млрд.

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Другий фігурант справи громадянин Алжиру Хамза Бенделладж також був визнаний винним у продажу різних версій вірусу. Він окремо від росіянина був засуджений до 15 років в'язниці.

Олександр Панін був затриманий 1 червня 2013 року в аеропорту Атланти. У січні 2014 року він визнав свою провину в окружному суді штату Джорджія. Американська влада стверджує, що уродженець Твері є творцем вірусної програми SpyEye, за допомогою якої були викрадені особисті дані1,4 млн користувачів у всьому світі. Спочатку збитки, завдані хакером, оцінювався в $120 млн.

Хамзу Бенделладжа поліція затримала на початку 2013 року в Таїланді, після чого він був екстрадований в США.