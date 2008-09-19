Медведєв описав особливе становище Росії: навкруги - вороги

"Модернізація - наша щонайперша мета, без цього неможлива сильна Росія", - Про це заявив Президент Росії Дмитро Медведєв на зустрічі з представниками громадських організацій в Кремлі, передає ІТАР-ТАРС. Нові ідеї і розробки, на його думку, "повинні створюватися не тільки в підприємницькому середовищі, але і в сферах науки, освіти, культури".

Президент зауважив, що інноваційний розвиток країни в нинішніх міжнародних умовах є щонайпершою метою. "Без цього просто неможливо створити сильну і впливову Росію", - підкреслив він. За словами голови держави, "ключ до інноваційного розвитку лежить перш за все в свободі".

З цим, за його словами, зв`язана і конкурентна боротьба. "Сьогодні виграє той, хто дає більше свободи для розвитку інтелекту і захищає інтелект від обмежень", - сказав він.

"Завдання розвитку економіки і розширення підприємництва вирішуватимуться в невідкладному порядку, без посилань на те, що країна перебуває в особливому становищі, навкруги - вороги, - обіцяв Медведєв. - Ми свій вибір зробили не для того, щоб сподобатися якимсь державам, це вистражданий вибір нашого народу".

Також Президент РФ додав, що США мають намір надавати Росії підтримку в розвитку суспільства, але якщо «в наших відносинах все піде так, як відбувається зараз, дійде до того, що Вашингтон підбиратиме для РФ президентів», упевнений Медведєв.