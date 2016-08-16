США перевели з Гуантанамо відразу 15 ув'язнених

Правозахисники визнали це підтвердженням твердого наміру президента Барака Обами закрити табір до закінчення свого другого президентського терміну, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Як повідомляє Ассошіейтед прес, 12 єменців і троє афганців відправлені в Об'єднані Арабські Емірати.

Читайте такожСША випустять останнього російського в'язня Гуантанамо

За повідомленням Пентагону, тепер в Гуантанамо - таборі для утримання полонених, створеному при адміністрації Буша в 2002 році, під час кампанії в Афганістані - залишається всього 61 ув'язнений.

"Це сильне підтвердження того, що президент Обама всерйоз має намір закрити Гуантанамо до того, як він покине свій пост", - цитує агентство Норін Шах, директора з національної безпеки і прав людини в американському підрозділі правозахисної організації Amnesty International.

Як зазначає британська газета The Guardian, 15 осіб - це найбільша партія ув'язнених, переданих іншій країні при адміністрації Обами.