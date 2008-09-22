Пасажирський літак впав на міський пляж

У Мозамбіку, на південному сході Африки, розбився пасажирський літак. В результаті авіакатастрофи загинули щонайменше сім громадян ПАР, повідомляє телеканал "Вести".

Лайнер впав на узбережжі Індійського океану, на околиці портового міста Бейра. Катастрофа сталася в густонаселеному районі. За попередніми даними, ніхто з жителів міста не постраждав.

Повідомляється, що літак, який розбився, належав одній з південноафриканських авіакомпаній. Її назва з`ясовується. Лайнер вилетів з мозамбікської провінції Замбезія.

Зараз на місці працюють рятувальники і поліція. Інформація продовжує надходити.

РБК