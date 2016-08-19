У США можуть закрити всі приватні в'язниці
07:18, 19 серпня 2016Світ
370 0
Міністерство юстиції США планує закрити всі приватні в'язниці на території держави.
Зараз у приватних в'язницях у Сполучених штатах містять 12% від усіх укладених / flickr.com/Jérémy LARROQUE
Це пов'язано з тим, що, за результатами перевірок, у приватних в'язницях виявили більш низький, ніж у державних, рівень безпеки, повідомляє ZN.ua з посиланням на ВВС.
Крім того, згідно з повідомленням, результати перевірки показують високий рівень насильства по відношенню до ув'язнених таких в'язниць.
Читайте такожСША перевели з Гуантанамо відразу 15 ув'язнених
Як зазначається, необхідність в широкому використанні приватних в'язниць виникла у зв'язку з переповненістю державних пенітенціарних установ в кінці 1990 років.
Зараз у приватних в'язницях у Сполучених штатах утримують 12% від всіх ув'язнених – близько 22 тис. осіб.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter