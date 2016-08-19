У США можуть закрити всі приватні в'язниці

Це пов'язано з тим, що, за результатами перевірок, у приватних в'язницях виявили більш низький, ніж у державних, рівень безпеки, повідомляє ZN.ua з посиланням на ВВС.

Крім того, згідно з повідомленням, результати перевірки показують високий рівень насильства по відношенню до ув'язнених таких в'язниць.

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Як зазначається, необхідність в широкому використанні приватних в'язниць виникла у зв'язку з переповненістю державних пенітенціарних установ в кінці 1990 років.

Зараз у приватних в'язницях у Сполучених штатах утримують 12% від всіх ув'язнених – близько 22 тис. осіб.