США визнали, що передача Ірану $400 мільйонів стала "важелем" для звільнення 5 американців

Як передає BBC, офіційний представник Держдепу Джон Кірбі при цьому підкреслив, що домовленості про платіж і про звільнення не були пов'язані між собою.

Кірбі визнав зв'язок між двома подіями, але не вживав слово "викуп". За його словами, передача грошей не відбулася, поки американці не залишили Іран.

П'ятеро громадян США, які утримувалися Іраном, були звільнені у січні в обмін на 7 затриманих іранців. У той же день США передали Ірану 400 мільйонів доларів готівкою.

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Це викликало обурення республіканців, які запідозрили адміністрацію президента США Барака Обами у виплаті викупу.

"Адміністрації Обами час перестати жонглювати словами і визнати, що вона сплатила викуп у 400 мільйонів доларів провідному світовому спонсорові тероризму на державному рівні", - заявив голова Республіканського національного комітету Рейнс Прібус.

Раніше Білий дім спростував таку версію. Там заявили, що виплата грошей відбулася в рамках давньої фінансової тяжби з Іраном, яка виникла ще до Ісламської революції 1979 року.

Приводом для нових коментарів Держдепу стала публікація Wall Street Journal, де говорилося, що передача грошей залежала від долі ув'язнених.