У США пояснили цілі відправки в Іран $400 мільйонів готівкою

Про це він заявив на брифінгу в Білому домі, передає Reuters.

«Сполучені Штати при президенті Обамі ніколи не платили викуп для забезпечення звільнення несправедливо затриманих в Ірані американців. Ми не будемо платити викупи в майбутньому», — заявив Ернест.

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У той же час він пояснив, що до того часу було прийнято стратегічне рішення про укладення ядерної угоди з Іраном і для його реалізації необхідно було врегулювати давню заборгованість.

Так, ще до ісламської революції 1979 року Іран оплатив придбання у США великої партії зброї. Однак після революції до влади прийшли ісламісти, і зброю так і не було поставлено.

Йшлося про $400 млн, на які за цей час були нараховані $1,3 млрд відсотків.

Ернест повідомив, що гроші були виплачені готівкою в євро, франках і інших валютах, оскільки в той час санкції ще діяли і перевести їх Ірану іншим способом було не можна.

3 серпня 2016 року про таємну відправлення готівки в Тегеран написала газета The Wall Street Journal, зазначає РБК. Видання писало, що через деякий час після отримання грошей влада Ірану звільнила чотирьох ув'язнених в країні американців, в тому числі журналіста The Washington Post Джейсона Резалана. Усі звільнені були з подвійним ірано-американським громадянством. Американці в свою чергу випустили з в'язниць сім іранців.

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Газета написала, що ця угода породжує питання, після чого в американських ЗМІ прокотилася хвиля публікацій про викуп, який нібито заплатила адміністрація Обами за звільнення заручників. Коли Тегеран погодився відпустити американців, Барак Обама заявив, що «прийшов час завершити ще одну суперечку», але при цьому нічого не сказав про те, що Ірану заплатили $400 млн.

За даними видання, дерев'яні палети, на які були завантажені євро, швейцарські франки і інша валюта, були поміщені в транспортний літак без маркування.