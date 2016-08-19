У 2016 році Євросоюз виділив рекордну суму на гуманітарну допомогу

Про це у п'ятницю, 19 серпня, повідомили в Єврокомісії, передає Deutsche Welle.

У 2015 році сума гуманітарної допомоги складала 920 мільйонів євро, заявили у Брюсселі під час меморіальних заходів, присвячених вшануванню пам'яті жертв смертельних атак на штаб-квартиру ООН у Багдаді 2003 року, передає dpa.

Читайте такожЄС продовжив санкції проти режиму Асада

Як повідомляє агенція epd, із 1997 року більше 1000 осіб заплатили своїми життями за відданість гуманітарним цінностям. За цей час близько 4000 співробітників гуманітарних організацій стали жертвами нападів у всьому світі.

Як повідомляв УНІАН, Європол почав розслідування причетності терористичного угруповання "Ісламська держава" до організації міграційної кризи в Європі.