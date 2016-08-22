Кількість жертв теракту в турецькому Газіантепі зросла до 51 людини

Напад стався під час весільного торжества. Теракт здійснений в кварталі Акдере району Шахинбей, йдеться в повідомленні, поширеному адміністрацією Газіантепа, передає Анадолу.

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Як повідомила Республіканська прокуратура Туреччини, в результаті слідчих заходів, розпочатих на місці події, виявлені фрагменти "пояса смертника". Після проведення процедури аутопсії тіла загиблих будуть передані сім'ям. В даний час прокуратурою здійснюються інтенсивні заходи з встановлення особи (осіб), злочинця (злочинців). Громадськість буде поінформована про результати розслідування", - йдеться в повідомленні прокуратури.

На місці інциденту проводяться роботи по оцінці збитку, нанесеного в результаті вибуху.