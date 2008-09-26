Україна запрошує представників Молдови і ПМР до Одеси

Україна як посередник у процесі Придністровського врегулювання сподівається, що Молдова і Придністров’я приймуть пропозицію провести чергову двосторонню зустріч в Одесі, яка є традиційним місцем проведення таких заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, відповідна пропозиція зроблена українською стороною.

В МЗС зазначають, що Україна продовжує відігравати активну роль у Придністровському врегулюванні. В цьому контексті особливе значення відіграє налагодження регулярних двосторонніх контактів із Кишиневом і Тирасполем на якомога вищому рівні.

Українська сторона також продовжує виступати за пошук вирішення Придністровського питання у форматі “5+2” і проти сепаратних домовленостей, а також підтримує реінтеграцію Молдови з особливим статусом для Придністров’я.

Довідка УНІАН. Придністров`я оголосило про незалежність від Молдови у 1990 році, однак його незалежність не була визнана міжнародною спільнотою.

Формат переговорного процесу з урегулювання Придністровського питання “5+2” (Молдова, Придністров`я, Росія, Україна, ОБСЄ; спостерігачі США і ЄС) був запропонований у 2005 році. На залученні до переговорів представників ЄС і США наполягала молдавська сторона.