Рада Європи не визнає незалежність Південної Осетії, повідомляє агентство "Новини-Грузія" з посиланням на керівника делегації Парламентської асамблеї Ради Європи Люка Ван ден Бранде.

"Ми з самого початку заявили Едуардові Кокойти (де-факто лідер Південної Осетії) на сьогоднішній зустрічі, що Рада Європи не визнає незалежність Південної Осетії", - сказав Бранде на прес-конференції в Тбілісі пізно ввечері у четвер.

"Можна контактувати з представниками де-факто влади, але в цьому випадку повинен бути захищений принцип територіальної цілісності Грузії. Ми не визнаємо незалежність Південної Осетії", - наголосив він.

Делегація ПАРЄ 25 вересня відвідала Цхінвалі і Горійській район Грузії з метою ознайомиться з картиною руйнувань і гуманітарною ситуацією після конфлікту Грузії і Росії в серпні.