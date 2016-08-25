Міністр оборони Польщі викликав керівництво армії через раптову перевірку боєготовності ЗС Росії
Глава Міністерства національної оборони Польщі Антоні Мацеревич викликав командування Збройних сил щодо дій Росії.
Терміново викликано начальників Оперативного командування збройних сил, Служби військової контррозвідки і Служби військової розвідки, передає "Польське радіо".
Крім того, за повідомленнями прес-секретаря Міноборони Бартломея Місевича, польський аташе в Москві отримав запрошення від Міністерства оборони РФ на зустріч з цього питання.
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