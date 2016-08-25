Міністр оборони Польщі викликав керівництво армії через раптову перевірку боєготовності ЗС Росії

Терміново викликано начальників Оперативного командування збройних сил, Служби військової контррозвідки і Служби військової розвідки, передає "Польське радіо".

Крім того, за повідомленнями прес-секретаря Міноборони Бартломея Місевича, польський аташе в Москві отримав запрошення від Міністерства оборони РФ на зустріч з цього питання.

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Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявляв, що Росія найближчим часом почне чергові масштабні військові навчання біля кордону України.