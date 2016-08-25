Путін оголосив раптову перевірку боєздатності збройних сил, у тому числі поблизу кордонів України

Про це заявив у четвер глава Міноборони Росії Сергій Шойгу на нараді з керівним складом, передає «РИА Новости».

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«Сьогодні у відповідності з рішенням верховного головнокомандувача Збройними силами РФ розпочата чергова раптова перевірка. Війська Південного, частина сил і засобів Західного і Центрального військових округів, Північного флоту, Головного командування Повітряно-космічних сил, командування Повітряно-десантних військ з 07.00 мск приводят в бойову готовність «Повна», - заявив він.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив, що Росія найближчим часом почне чергові масштабні військові навчання біля кордону України.