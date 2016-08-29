Черговий теракт на весіллі: в Іраку смертник підірвав себе, десятки загиблих

Внаслідок цього загинули щонайменше 23 людини, десятки отримали поранення, передає Almasdarnews.

Зазначається, що кількість жертв може зрости.

Наразі жодне з терористичних угруповань поки не взяло на себе відповідальність.

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У свою чергу сайт Albawaba повідомляє, що нападників було п'ятеро. Зазначається, що один з терористів спочатку кинув гранату, потім відкрив вогонь з автомата Калашникова й підірвав себе.

Крім того, решту чотирьох бойовиків ліквідували.

Раніше УНІАН повідомляв, що на весільній церемонії на вулиці в турецькому місті Газіантеп пролунав вибух. Влада повідомила про 30 загиблих і 94 поранених.