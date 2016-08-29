Черговий теракт на весіллі: в Іраку смертник підірвав себе, десятки загиблих
12:06, 29 серпня 2016Світ
248 0
В іракському місті Кербела під час весілля смертник підірвав себе.
REUTERS
Внаслідок цього загинули щонайменше 23 людини, десятки отримали поранення, передає Almasdarnews.
Зазначається, що кількість жертв може зрости.
Наразі жодне з терористичних угруповань поки не взяло на себе відповідальність.
Читайте такожЕрдоган: Самопідрив на весіллі здійснив смертник віком 12-14 років
У свою чергу сайт Albawaba повідомляє, що нападників було п'ятеро. Зазначається, що один з терористів спочатку кинув гранату, потім відкрив вогонь з автомата Калашникова й підірвав себе.
Крім того, решту чотирьох бойовиків ліквідували.
Раніше УНІАН повідомляв, що на весільній церемонії на вулиці в турецькому місті Газіантеп пролунав вибух. Влада повідомила про 30 загиблих і 94 поранених.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter