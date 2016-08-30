Помер американський актор Джин Уайлдер

00:49, 30 серпня 2016
Світ
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У понеділок, 29 серпня, в США у віці 83 років помер комедійний актор Джером Сілберман, відомий під псевдонімом Джин Уайлдер.

кадр из фильма

Про це повідомляє Reuters з посиланням на родину актора.

Актор помер від ускладнень після хвороби Альцгеймера в своєму будинку в Стамфорді. У 1989 у нього виявили неходжкінські лімфоми.

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REUTERS

Уайлдер відомий головною роллю у фільмі «Віллі Вонка і шоколадна фабрика», знятому в 1971 році. Він також знявся в таких фільмах як «Весна для Гітлера», «Блискучі сідла» і «Молодий Франкенштейн».

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REUTERS

Джин Уайлдер двічі номінувався на "Оскар" за роль у фільмі "Продюсери" (1968) та за кращий адаптований сценарій кінострічки "Молодий Франкенштейн" (1974), в якій він також виконав головну роль.

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