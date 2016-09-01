Влада Німеччини почала навчати сирійських біженців будівництву

Офіційно старт проекту в четвер дали міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен і директор Федерального агентства з працевлаштування Німеччини Франк-Юрген Вайзе, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Заняття почалися раніше на цьому тижні. Програма навчання буде тривати 12 тижнів, протягом які військові експерти будуть навчати 120 біженців навичкам інженерних і будівельних робіт.Читайте такожМеркель визнає помилки Німеччини та ЄС, зроблені під час мігрантської кризи

У Німеччині сподіваються, що ці навички знадобляться біженцям, коли вони повернуться в Сирію. Фон дер Ляйєн пояснила, що для відновлення Сирії потрібні "більше, ніж просто нові камені", для цього потрібні люди з різноманітними навичками.

При цьому влада Німеччини сподівається, що навіть у разі, якщо біженці вирішать не повертатися в Сирію, їх навички знадобляться у ФРН і допоможуть їм швидше інтегруватися в суспільство.

У минулому році в Німеччину прибули більше мільйона біженців. У цьому році, за оцінкою федерального відомства у справах міграції та біженців, приплив знизиться до 300 тисяч осіб.