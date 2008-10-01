Верховний суд Росії реабілітував Миколу Другого і членів його родини

Цього рішення Дом Романових добивався протягом останніх трьох років.

Рішення суду стало справжньою сенсацією. Імператора Миколу Другого, його дружину і п`ятьох дітей визнали жертвами політичних репресій. Тим часом, Генпрокуратура і Верховний суд Росії вже тричі висловлювалися проти такого формулювання. На їх думку, членів царської родини не розстріляли, а вбили, оскільки ніяких судових ухвал про страту до цих пір не знайдено. Крім того, реабілітація має на увазі зняття звинувачень, а царську родину ні в чому не звинувачували. Проте, сьогодні Президія Верховного суду змінила свою точку зору і визнала, що члени царської сім`ї загинули за рішенням радянської влади. Реабілітація імператора і його родичів може привести до корінного перегляду підходів до історії Росії двадцятого століття, вважає глава правозахисного товариства Меморіал Арсеній Рогінський. За його словами, це дискредитує образ Леніна в масовій свідомості.

Додамо, що в цьому питанні реабілітація не зв`язана з поверненням майна Дому Романових. Ніякої реституції не буде, неодноразово підкреслювала велика княгиня Марія Володимирівна.

Эхо Москвы