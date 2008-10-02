Путіну байдуже, хто керує Україною, аби про дзеркало не забував

Прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявляє, що Росія співробітничатиме з будь-яким керівником України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО в Москві.

«Росія підтримуватиме український народ і поважатиме його вибір, яким би він не був», - сказав В.ПУТІН, відповідаючи на питання, чи готовий Кремль підтримувати Ю.ТИМОШЕНКО на наступних президентських виборах.

Водночас він підкреслив, що Росія будує відносини зі всіма країнами, у тому числі і з Україною, «дзеркальним чином - на основі взаємності».

«Це означає - як агукатиметься, так і відгукнеться», - підкреслив В.ПУТІН.