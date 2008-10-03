На кораблі Faina зброї на 10 млн. доларів
"При спробі вивантажити танки судно потоне"
Судно Faina, захоплене піратами 25 вересня біля берегів Сомалі, перевозить військовий вантаж на суму близько 10 млн. дол. за контрактом між українською державною госпрозрахунковою зовнішньоторговельною і інвестиційною фірмою "Укрінмаш" та міністерством оборони Кенії. Про це повідомив журналістам інформований співрозмовник в оборонних колах.
"На борту 33 танки Т-72 1979-1983 року випуску, які розукомплектовані і вміщені у вантажний відсік у стані для транспортування", - сказав він. За його словами, "без технічної допомоги фахівців танки неможливо завести, а для їх вивантаження потрібні портові пристосування". "При спробі розвантажити танки в морі судно просто потоне", - додав він.
Корабель перевозить також зенітно-кулеметні установки ЗПУ-4 1954 року випуску без боєприпасів. "Про них наш народний депутат Валерій Коновалюк чомусь говорив як про "суперсучасні", - сказав експерт. На борту є гранатомети РПГ-7В 1978-1986 року випуску із залишковим ресурсом 30% і без боєприпасів, боєприпаси для танкових гармат 125 мм, боєприпаси осколково-фугасні ВОФ-36, бронебійно-підкаліберні. Усі вони виготовлені в 1977-1979 рр. і важать разом з упаковкою 813 т.
"Споживачі інформовані про стан боєприпасів - рік випуску зазначений у контракті, що і позначилося на його ціні", - наголосив співрозмовник журналістів.
За його словами, вся техніка стояла в плані реалізації надлишкового військового майна Міноборони України, затвердженому рішенням уряду в 2007 р., яке діяло до липня 2008 р.
Міноборони Кенії підтвердило, що є кінцевим одержувачем вантажу. Постачання здійснювалося на умовах CIF. Вантаж був застрахований. Судно належить панамській компанії Waterlux і ходить під прапором Белізу.