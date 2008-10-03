В аварії українського судна у Кулеві є загиблі

Дві особи загинули внаслідок аварії земснаряда „Скадовськ” у грузинському порту Кулеві. Ведуться пошуки капітана судна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України з посиланням на Консульське агентство України в Батумі, сьогодні вранці у порту Кулеві з невідомих причин перекинувся земснаряд „Скадовськ” з 33 членами екіпажу на борту (усі громадяни України), який виконував у районі порту поглиблювальні роботи.

Внаслідок аварії дві особи загинули, їхні тіла доставлені на берег. Ведуться пошуки капітана судна. В результаті проведеної рятувальної операції на берег були доставлені решта 30 членів екіпажу земснаряда. У районі аварії працює слідча комісія.

У другій половині дня на місце трагедії прибуде керівник Консульського агентства в Батумі.

Справа перебуває на особливому контролі в Консульському агентстві України в Батумі, у Посольстві України в Грузії та в Департаменті консульської служби.