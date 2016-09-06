Туреччина повідомила про загибель двох своїх солдатів в Сирії

Про це повідомили представники турецької армії, передає Анадолу. "Двоє наших товаришів-героїв загинули мученицькою смертю і п'ятеро були поранені в результаті ракетного обстрілу по двох наших танках бойовиками "Ісламської держави", - йдеться в заяві турецької армії. Поранені на вертольотах евакуйовані з району бойових дій.

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В результаті нападу, який стався біля села аль-Вакф, були також убиті два бійці Вільної сирійської Армії, ще двоє отримали поранення.

Сирійські повстанці, підтримувані Туреччиною, заявляють, що їм вдалося взяти під контроль кілька сіл, захоплених ісламістами.

Турецька армія почала операцію "Щит Євфрату" 24 серпня направивши танки, спецназ і авіацію на допомогу Вільній сирійській армії. Це повстанське угрупування, яке вважається помірним, протистоїть "Ісламській державі" і збройним формуванням сирійських курдів, яких Туреччина вважає терористами.