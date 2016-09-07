США розширили список російських компаній, що потрапили під санкції

Список був попередньо розміщений на сайті Федерального реєстру США. Офіційне опублікування документа призначено на 7 вересня.

Мова йде про 81 компанію, представлені під 86 найменуваннями. Велика частина з них зареєстрована в Росії і в Криму, чотири компанії — в Індії та Гонконгу.

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Більшість компаній вже знаходяться під санкції Мінфіну США. BIS самостійно включив в список 11 найменувань, у тому числі компанії з групи «Ангстрем», «Радіоекспорт», «Пермську науково-виробничу приладобудівну компанію», НВК «Гранат», «Мікран» і «Мікрон».

Мінторг США пояснив внесення цих 11 компаній у список тим, що вони працюють у «російському збройному секторі або супутніх секторах матеріально-технічного забезпечення». Правовою основою для внесення компаній до списку названий указ 13661 президента США Барака Обами про «кримських» санкції.

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Щодо компаній зі списку будуть діяти посилений режим контролю поставок американських товарів і продуктів, на які поширюються правила експортного контролю США, пише РБК.

Внесення в санкційний список Мінторгу США фактично означає заборону на постачання будь-якого товару американського походження для тих компаній, що потрапили під санкції. Правила також забороняють реэспорт або передачу таких товарів.