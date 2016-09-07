США розширили список російських компаній, що потрапили під санкції
Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США визначило список російських компаній, на які будуть накладені обмеження через порушення Росією міжнародного законодавства (анексію Криму) та підігрівання конфлікту на сході України.
Список був попередньо розміщений на сайті Федерального реєстру США. Офіційне опублікування документа призначено на 7 вересня.
Мова йде про 81 компанію, представлені під 86 найменуваннями. Велика частина з них зареєстрована в Росії і в Криму, чотири компанії — в Індії та Гонконгу.
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Більшість компаній вже знаходяться під санкції Мінфіну США. BIS самостійно включив в список 11 найменувань, у тому числі компанії з групи «Ангстрем», «Радіоекспорт», «Пермську науково-виробничу приладобудівну компанію», НВК «Гранат», «Мікран» і «Мікрон».
Мінторг США пояснив внесення цих 11 компаній у список тим, що вони працюють у «російському збройному секторі або супутніх секторах матеріально-технічного забезпечення». Правовою основою для внесення компаній до списку названий указ 13661 президента США Барака Обами про «кримських» санкції.
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Щодо компаній зі списку будуть діяти посилений режим контролю поставок американських товарів і продуктів, на які поширюються правила експортного контролю США, пише РБК.
Внесення в санкційний список Мінторгу США фактично означає заборону на постачання будь-якого товару американського походження для тих компаній, що потрапили під санкції. Правила також забороняють реэспорт або передачу таких товарів.