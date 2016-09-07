Пентагон заявляє про небезпечне зближення російського винищувача з літаком США

Про це повідомив представник Пентагону, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Літаки і кораблі ВМС США регулярно перетинаються з російськими підрозділами в цьому районі, і велика частина таких маневрів безпечні і професійні. Однак нас турбують такі небезпечні маневри, як цей", - йдеться в повідомленні відомства.

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Як стверджує офіційний представник міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков, літаки-розвідники Р-8 "Посейдон" ВМС США в середу двічі спробували наблизитися до кордону Росії над акваторією Чорного моря без увімкнених транспондерів.

За інформацією джерела в збройних силах США, слова якого наводить агентство Рейтер, маневр тривав близько 19 хвилин, і в ході нього російський винищувач наближався на 10 футів (3 метри) до американського літака.

Наприкінці червня міноборони Росії повідомило, що есмінець "Грейвлы" ВМС США допустив небезпечне зближення з російським сторожовим кораблем "Ярослав Мудрий" у міжнародних водах. У Пентагоні у відповідь заявили, що зближення почав російський корабель.

У квітні Пентагон оприлюднив фотографії і відеозаписи, на яких зафіксовано, як російські Су-24 "агресивно" пролітають на малій висоті поблизу американського есмінця Donald Cook в Балтійському морі.