Сара Пейлін звинуватила Обаму в тісних зв'язках з терористами

Кандидат у віце-президенти США від Республіканської партії Сара Пейлін звинуватила претендента на президентське крісло від Демократичної партії Барака Обаму в тісних зв`язках з терористами. Виступаючи перед своїми прихильниками в м. Карсон (штат Каліфорнія), С.Пейлін таким чином звинуватила Б.Обаму в його зв`язках з Вільямом Айєрсом - колишнім членом терористичної організації "Везерменів", яка в 1960-х рр. проводила насильницькі кампанії в США, спрямовані проти В`єтнамської війни. "На відміну від нашого опонента, ми уявляємо собі Америку як найбільшого борця за добро в світі", - підбила підсумок кандидат у віце-президенти США, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Бі-Бі-Сі.