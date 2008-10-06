Ізраїльські розвідники підтримали Барака Обаму

Ряд колишніх керівників ЦАХАЛ і ізраїльської розвідки "Моссад" виступили на підтримку кандидата в президенти США від Демократичної партії Барака Обами. Колишні ізраїльські силовики впевнені, що перемога Обами буде вигідна Ізраїлеві, пише газета The Jerusalem Post.

Кореспонденти видання наводять вислови начальника підрозділу стратегічного планування армії Ізраїлю Шломо Брома, колишнього начальника "Моссада" Ефраїма Халеві і кількох інших ізраїльтян, які раніше мали високі посади в силових відомствах країни. Усі вони сходяться на думці, що політика, яку проводить нинішній президент США, пішла Ізраїлю на шкоду, і що однопартієць Джорджа Буша Джон Маккейн навряд чи поводитиметься інакше.

Колишні співробітники ЦАХАЛ і "Моссаду" вважають, що саме Обамі вдасться "відкрити нову сторінку взаємин між арабським світом і Ізраїлем і досягти стабільності на Близькому Сході".

Зазначмо, що в своїх виступах Джон Маккейн називає одним з основних недоліків Барака Обами недосвідченість демократа в питаннях зовнішньої політики.

Лента.ру