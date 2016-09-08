Росія показала відпрацювання перехоплення повітряних цілей в окупованому Криму
18:09, 08 вересня 2016Світ
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В окупованому Севастополі з аеродрому Бельбек вилетіла чергова пара винищувачів Су-27 на відпрацювання перехоплення повітряної цілі в рамках російських навчань Кавказ-2016.
Росія показала виліт Су-27 з бази в окупованому Криму / скріншот
Про це повідомляє Міноборони РФ.
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Російське військове відомство опублікувало на своєму каналі в YouTube ролик, на якому помітні винищувачі Су-27СМ.
На відео показано завершення передпольотної підготовки і зліт літаків. Су-27 озброєні ракетами "повітря-повітря" середньої дальності Р-27Т (модифікація з тепловою головкою самонаведення) і малої дальності Р-73, також з ТГСН.
Раніше ЗМІ повідомляли, що винищувачі РФ перехопили американські військові літаки над Чорним морем.
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