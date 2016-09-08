Росія показала відпрацювання перехоплення повітряних цілей в окупованому Криму

Про це повідомляє Міноборони РФ.

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Російське військове відомство опублікувало на своєму каналі в YouTube ролик, на якому помітні винищувачі Су-27СМ.

На відео показано завершення передпольотної підготовки і зліт літаків. Су-27 озброєні ракетами "повітря-повітря" середньої дальності Р-27Т (модифікація з тепловою головкою самонаведення) і малої дальності Р-73, також з ТГСН.

Раніше ЗМІ повідомляли, що винищувачі РФ перехопили американські військові літаки над Чорним морем.