Сирійські повстанці висловили зауваження до умов перемир'я, але пообіцяли їх виконувати

Об'єднання груп сирійських повстанців ввечері у неділю, 11 вересня, оприлюднило свій лист, адресований представнику США з Сирії, в якому пообіцяли, що співпрацюватимуть у рамках угоди про перемир'я, проте висловили до неї свої зауваження, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

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Зокрема, вони заявили про своє занепокоєння тим, що угодою не передбачена заборона польотів для урядової авіації після того, як перемир'я вступить у силу. Крім того, на думку сирійських повстанців, угода повністю ігнорує проблеми територій країни, які перебувають у блокаді, зокрема, в провінціях Дамаск і Хомс. Вони наполягають, що гуманітарна допомога повинна бути доставлена до усіх заблокованих районів.

Також вони заявляють про слабкі шанси на успіх угоди про перемир'я через "подвійні стандарти" під час її укладання, адже перемир'я, згідно з угодою, не поширюється на колишні підрозділи "Аль-Каїди", проте стосується іноземних шиїтських бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок в Сирії має настати 10-денне перемир'я, за яким повинні бути скоординовані авіаудари по позиціях ІД.

Перемир'я було узгоджено в п'ятницю в ході переговорів у Женеві між США і Росією.