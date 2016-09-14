У Нью-Йорку відкрилася 71-я сесія Генеральної Асамблеї ООН

Як повідомляє Центр новин ООН, щорічні загальні дебати розпочнуться 20 вересня і триватимуть до 26 вересня. Раніше вчора Голова 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Могенс Люккетофт оголосив про закриття ювілейної 70-ї сесії.

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Могенс Люккетофт нагадав, що делегати 70-ї сесії досягли прогресу в тому, що стосується Цілей сталого розвитку і боротьби зі зміною клімату. Вдалося внести нововведення в процедуру виборів Генерального секретаря, які одностайно підтримали держави-члени ООН.

Головуючим нової 71-ї сесії обрано дипломата з Фіджі Пітера Томсона. В перші дні роботи нової сесії будуть вирішуватися, в основному, процедурні питання, в тому числі пов'язані з розподілом пунктів порядку денного по шести основним комітетам Асамблеї.

20 вересня розпочнуться загальні дебати. За традицією, першими в цей день з трибуни Генеральної Асамблеї виступлять лідери Бразилії і США. Перед початком загальних дебатів Генеральний секретар ООН представить державам-членам ООН свою щорічну доповідь про роботу Організації.

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Згідно з попереднім списком виступаючих, у першій половині першого дня загальних дебатів після президента Обами виступлять президенти Чаду і Франції, а також глави держав Гайани, Катару, Аргентини, Словаччини, Малаві, Йорданії, Швейцарії та Перу. На цей же день заплановано виступ прем'єр-міністра Великобританії. Першим у другій половині дня 20 вересня до делегатів 71-й сесії Генеральної Асамблеї звернеться президент Таджикистану.

Виступ президента України Петра Порошенка заплановано на першу половину дня 21 вересня.

Напередодні загальнополітичної дискусії 19 вересня відбудеться Саміт з питань біженців та мігрантів.

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Генеральна Асамблея ООН є головним дорадчим органом ООН. У неї входять представники всіх держав-членів Організації, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, таких як питання миру і безпеки або прийом нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. Рішення з інших питань приймаються простою більшістю.