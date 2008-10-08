Франція створить юридичну структуру для скупки акцій банків

Франція створить нову юридичну структуру, щоб держава змогла швидко купувати акції будь-якого банку, який зазнає труднощі в умовах фінансової кризи. Про це повідомив прем`єр-міністр Франції Франсуа Фійон, передає Reuters.

За його словами, схожа структура вже використовувалася, коли Франція надавала фінансову допомогу бельгійському банкові Dexia, проте уряд просить парламент поліпшити законодавство, що гарантує необхідне для втручання фінансування.

"Ми зобов`язані забезпечувати цілісність банківського сектора. Для цього ми повинні бути в змозі проводити фінансове втручання без зволікання, включаючи придбання акцій", - заявив Ф.Фійон.

Він додав, що нова структура повинна повністю належати державі, щоб здійснювати інвестування, яке може стати необхідним. "Ми попросимо, щоб парламент прописав чіткі державні гарантії за допомогою поправки в проекті бюджету", - підсумував прем`єр-міністр.

Нагадаємо, 30 вересня ц.р. було оприлюднене рішення урядів Бельгії, Франції і Люксембурга надати фінансову допомогу бельгійському банкові Dexia SA у розмірі 6,4 млрд євро. Було вирішено, що Бельгія і Франція нададуть банку по 3 млрд євро, а Люксембург виділить 376 млн. євро.

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