У Bellingcat відповіли пропагандисту Russia Today: показали, звідки взяли супутникові знімки російського "Бука" (відео)

Про це волонтери повідомили на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні Росія і деякі випадкові анонімні російські блогери дуже стурбовані джерелом супутникових знімків Bellingcat, тому ми вирішили допомогти їм", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНові документи щодо MH17: у Нідерландах одразу визначили, що літак збили бойовики

Так, у Bellingcat додали до сюжету англомовного російського пропагандистського телеканалу RT скріншоти супутникової зйомки з відкритого джерела Google Earth.

Зазначимо, що у своєму сюжеті Russia Today звинуватила Bellingcat в тому, що вони використовують супутникові знімки, яких нібито немає у відкритому доступі.

Нагадаємо, раніше в Bellingcat підтвердили факт переміщення російського "Бука" з Донецька в Сніжне в день катастрофи MH17 17 липня 2014.