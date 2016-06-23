Засновник Bellingcat: нові фото переміщення "Бука" у день катастрофи MH17 довели брехню Міноборони РФ

Це важливо, тому що ми знаємо, що ракетний комплекс "Бук", пов'язаний зі збиттям літака рейсу МН17, переміщувався цією територією з дев'ятої ранку за місцевим часом, розповів в інтерв'ю DW засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

За його словами, знімки були зроблені супутником над Донецьком об 11:08 - на них видно "Бук" на вантажівці та конвой, які їдуть на схід від Донецька.

"Крім того, у нас є відео, зняте майже у той самий час. Позиції транспорту на знімках співпадають з відео, як і елементи довколишнього середовища, які також підтверджують на сто відсотків, що "Бук" перебував на тягачеві та рухався на схід 17 липня 2014 року об 11:08", - заявив Хіггінс.

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Також він розповів, що тінь на шосе на супутниковому фото повторює форму "Бука" на вантажівці. Крім того, тінь співпадає з абрисом на відео. Супутниковий знімок зачепив велику територію, у тому числі й авіабазу під контролем українського уряду на північ від Донецька.

"Російське міноборони показувало супутникові зображення тієї ж ділянки, заявляючи, що це доводить виїзд транспорту з тієї бази. Знімки на Google Earth спростовують ці заяви, тому що на фото російського міністерства видні дерева - дуже чітко, у куті знімка. У Москві кажуть, що знімок зроблений 17 липня, проте зі знімків Google Earth видно, що дерев там тоді уже не було. Тож це доводить, що російське міністерство оборони збрехало про дату своїх супутникових знімків", - підсумував засновник Bellingcat.

Раніше у Bellingcat підтвердили факт переміщення російського "Бука" з Донецька у Сніжне в день катастрофи MH17 17 липня 2014 року.