Лікарі в Бангладеш побоюються епідемій після розливу закривавленої річки

Про це повідомляє Русская служба BBC.

Медиків особливо турбує ситуація в передмістях, де кривава вода могла потрапити в канали і водопровідні труби.

"Кров тварин, змішана з дощовою водою на міських вулицях, - це, безумовно, привід для занепокоєння. Вона може викликати будь-який вид передаються через воду хвороб, у тому числі діарею, холеру, гепатит і так далі", - сказав професор Халед Нур виданню Dhaka Tribune.

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За словами фахівця з шкірним і венерологическим захворювань Ра'іда Сіддікі, в цьому році склалася особливо небезпечна ситуація, так як жителі столиці кілька годин контактували із зараженою водою.

Напередодні свята міська влада дозволила жителям забивати худобу тільки в спеціально відведених місцях, однак більшість городян не змогли дістатися до них через зливу.

В результаті багато жителів Дакки забивали тварин на підземних автомобільних стоянках, в гаражах і провулках, а кров убитої худоби стікала на затоплені вулиці.

За даними Бенгальської служби BBC, за останні дні в Дацці було забито близько 100 тисяч тварин.