ВПС США відкликали 10 винищувачів F-35: у паливних баках виявлено дефект

Через дефект у паливних баках винищувачів F-35 військово-повітряні сили США прийняли рішення про відкликання 10 літаків. Про це йдеться в заяві ВПС США, яке з посиланням на CNN наводить РБК.

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Виявилося, що «ізоляція в паливних баках розшарувалася і почала кришитися».

У заяві зазначається, що цей дефект торкнувся в цілому 57 винищувачів, на озброєння ВПС США вже поставлені 15 з них. Трохи більше місяця тому було оголошено про боєготовність десяти F-35, ще чотири використовуються для навчальних польотів і один — для тестування. Решта ще не зійшли з конвеєра, і неполадки в них будуть усунуть у процесі виробництва.

Всього ВПС США планує закупити 1763 літаки. Виробник винищувачів Lockheed Martin вже поставив американським Військово-повітряним силам 108 винищувачів F-35As. F-35 називають найдорожчим військовим літаком в історії, вартість одного досягає $135 млн, всієї лінійки — оцінюється в $400 млрд.