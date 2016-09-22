Путін призначив екс-спікера Держдуми Наришкіна головою Служби зовнішньої розвідки

Як передає РБК, Путін зробив пропозицію в ході зустрічі з Наришкіним і чинним головою СЗР Михайлом Фрадковим.

Читайте такожПутін побоюється, що "недруги за горбом" вплинуть на результат російських виборів

Наришкін сказав президенту, що розцінює його пропозицію «як доручення глави держави».

Напередодні Наришкін був обраний до Держдуми сьомого скликання по одномандатному округу, а також за федеральним списком «Єдиної Росії». Від мандата відмовився у зв'язку з новим призначенням.

Раніше ЗМІ повідомили, що перший заступник глави адміністрації президента В'ячеслав Володін буде висунутий на посаду спікера Держдуми 24 вересня на спільному засіданні генради і вищої ради партії «Єдина Росія».