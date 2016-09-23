Кандидати в депутати Грузії побилися в прямому ефірі (відео)

Двоє кандидатів у депутати побилися в прямому ефірі одного з телеканалів, передає 5 канал.

Один з них назвав політсилу опонента "покидьками". Той у відповідь жбурнув ручку. Тоді почалася бійка.

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Заспокоювати гарячі голови довелося працівникам телеканалу.

Парламентські вибори у Грузії заплановані на 8 жовтня. Головні політсили, що боротимуться за місця в парламенті - це правляча партія "Грузинська мрія" та опозиційний "Єдиний національний рух". Згідно з опитуваннями, у них майже порівну прихильників.

Як повідомляв УНІАН, між народними депутатами Володимиром Парасюком та Олександром Вілкулом після ефіру на одному з телеканалів зав'язалася бійка.

Пізніше Парасюк заблокував автомобіль Вілкула і влаштував перепалку з охоронцями нардепа. Парасюк пошкодив машину Вілкула, намагаючись виламати двері його транспортного засобу, а також видряпавши "повідомлення" на капоті авто.