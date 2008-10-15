Міжнародний суд ООН визнав винними й Росію, й Грузію

Міжнародний суд ООН в Гаазі закликав Росію і Грузію утриматися від усіх форм етнічної дискримінації у зв`язку з подіями в Південній Осетії і від підтримки подібних дій.

Як повідомляє Газета.ру, рішення вищої судової інстанції ООН оголосила голова суду Розалін ХІГГІНС.

Таким чином, суд формально задовольнив вимогу Грузії про визначення тимчасових заходів у зв`язку із ситуацією в Південній Осетії, проте не визнав жодну зі сторін правою, і звернувся з однаковим закликом і до Грузії, і до Росії.

Грузія звернулася до Міжнародного суду 12 серпня, звинувативши Росію в порушеннях міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 1965 року. 14 серпня Грузія повторно звернулася до вищої судової інстанції ООН з проханням вжити тимчасових заходів з метою захисту прав грузинського населення. 8-10 вересня тут відбулися слухання, на яких обидві сторони висловили свої позиції. За їх підсумками було оголошене сьогоднішнє рішення.