Жертвою аварії поїзда у США стала 34-річна юристка родом із Бразилії

Фабіола Біттар де Кроон не була пасажиркою поїзду, який врізався у залізничний вокзал Хобокена. На момент аварії вона стояла на залізничній платформі і її вбило уламком, який упав на платформу, передає ТСН з посиланням на ABC News.

Жінка була родом з Бразилії, мешкала у Хобокені зі своїм чоловіком та донькою, пише Mirror. Вона працювала юристом у компанії з програмного забезпечення SAP, спеціалізувалася на бразильських законах, але звільнилася на початку цього року.

Загалом внаслідок аварії поранення отримали за різними даними від 108 до 114 осіб, але Фабіола де Кроон була єдиною особою, яка загинула. Машиніст потягу у критичному стані був госпіталізований до лікарні. Поки що невідомо, що спричинило аварію, але місцева влада каже, що скоріше за все, це було "нічим іншим, ніж трагічна випадковість".