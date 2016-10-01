"На межі терпіння": Ердоган вимагає від Євросоюзу остаточного рішення щодо членства Туреччини
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вимагає від Європейського Союзу остаточно вирішити питання про вступ його країни до спільноти.
Про це Ердоган заявив сьогодні під час виступу в турецькому парламенті, повідомляє Deutsche Welle.
"Якщо Євросоюз хоче прийняти Туреччину до своїх лав як повноправного члена, то ми готові. Однак вони повинні знати, що ми перебуваємо на межі нашого терпіння", - наголосив Ердоган.
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"Ставлення Європи - це ставлення когось, хто не хоче виконувати обіцянку, надану Туреччині", - додав він.
Президент Туреччини зазначив, що жовтень стане важливим місяцем у відносинах його країни з Євросоюзом. За його словами, "необхідно", щоб саме цього місяця ЄС надав безвізовий режим турецьким громадянам. Скасування візового режиму з ЄС є однією з умов угоди щодо біженців, укладеної між Туреччиною та Євросоюзом у березні цього року.
Нагадаємо, що процес приєднання Туреччини до Європейських співтовариств розпочався ще у 1960-х роках. У 2005 році почались офіційні переговори про вступ Туреччини до ЄС. Станом на сьогодні, за даними ЄС, Туреччина відповідає 16-ти з 35 критеріїв вступу до ЄС. Після невдалого путчу у Туреччині 15 липня цього року та жорсткого переслідування підозрюваних у причетності до скоєння перевороту відносини ЄС та Туреччини різко погіршились.