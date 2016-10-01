"На межі терпіння": Ердоган вимагає від Євросоюзу остаточного рішення щодо членства Туреччини

Про це Ердоган заявив сьогодні під час виступу в турецькому парламенті, повідомляє Deutsche Welle.

"Якщо Євросоюз хоче прийняти Туреччину до своїх лав як повноправного члена, то ми готові. Однак вони повинні знати, що ми перебуваємо на межі нашого терпіння", - наголосив Ердоган.

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"Ставлення Європи - це ставлення когось, хто не хоче виконувати обіцянку, надану Туреччині", - додав він.

Президент Туреччини зазначив, що жовтень стане важливим місяцем у відносинах його країни з Євросоюзом. За його словами, "необхідно", щоб саме цього місяця ЄС надав безвізовий режим турецьким громадянам. Скасування візового режиму з ЄС є однією з умов угоди щодо біженців, укладеної між Туреччиною та Євросоюзом у березні цього року.

Нагадаємо, що процес приєднання Туреччини до Європейських співтовариств розпочався ще у 1960-х роках. У 2005 році почались офіційні переговори про вступ Туреччини до ЄС. Станом на сьогодні, за даними ЄС, Туреччина відповідає 16-ти з 35 критеріїв вступу до ЄС. Після невдалого путчу у Туреччині 15 липня цього року та жорсткого переслідування підозрюваних у причетності до скоєння перевороту відносини ЄС та Туреччини різко погіршились.