У Туреччині звільнили мерів 24 міст за підозрою в підтримці курдських бойовиків

У Туреччині за підозрою у зв'язках з курдськими бойовиками звільнили мерів 24 міст.

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Як повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на агенцію Reuters, звільнення відбулися переважно на південному сході країни, де проживає найбільша частина курдського населення.

Звільнені мери є місцевими представниками чи прибічниками прокурдської "Демократичної партії народів", яка є третьою за розміром фракції партією у парламенті країни.

Повідомляється також, що ще чотирьох мерів відсторонили буцімто через зв'язки з рухом Гюлена.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 8 вересня заявив, що Туреччина проводить наймасштабнішу у своїй історії операцію проти курдських озброєних підрозділів на південному сході країни, одночасно звільняючи через співпрацю з ними державних службовців. За його словами, метою заходів є очищення державних інституцій від прихильників Робітничої партії Курдистану (РПК), яка є забороненою в країні. Між тим "Демократичну партію народів" турецька влада останнім часом дедалі частіше звинувачує у зв'язках із РПК.