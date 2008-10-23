Лукашенко обіцяє не питати у вкладників, звідки гроші...

Білорусь має намір скасувати для білоруських та іноземних громадян обов`язкове декларування доходів при розміщенні коштів на депозитних рахунках у банках.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента Білорусі, про це Олександр ЛУКАШЕНКО заявив сьогодні на завершальному спільному засіданні Ради Республіки і Палати представників Національних зборів третього скликання (у Білорусі восени 2008 року обрано новий склад парламенту четвертого скликання – УНІАН).

«Сьогодні мені доповідають про те, що іноземні громадяни везуть до нас пристойні суми, щоб розмістити їх у наших банках. Тому що в Білорусі немає такої корупції, як в інших країнах, і люди вірять владі. Але коли людина приходить зі своїми коштами в банк, їй кажуть, що вона має продекларувати, звідки, де і як вона одержала ці кошти. Звісно, ми не відходимо від тих міжнародних принципів і стандартів у боротьбі з відмиванням грошей, які існують, Але, даруйте, чому ми повинні бігти попереду планети всієї?», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі повідомив, що відповідний документ буде підписаний найближчим часом. За його словами, документ також передбачатиме обмеження діяльності силових структур Білорусі у сфері отримання інформації з банків країни про вклади фізичних і юридичних осіб.

«Будь-які контрольні, силові структури будуть не просто обмежені (в отриманні інформації з банків – УНІАН), а й виведені з банків. Вони не матимуть права вимагати від банків інформацію про вклади фізичних і юридичних осіб, якщо стосовно вкладника не буде порушено кримінальну справу. І то, при порушенні кримінальної справи ми постараємося мінімізувати цю процедуру», - заявив О.ЛУКАШЕНКО.