Помер польський режисер Анджей Вайда

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Обставини його смерті і дата похорону поки не уточнюються.

Анджей Вайда народився 6 березня 1926 року в місті Сувалкі на півночі Польщі.

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Він був одним із найвидатніших режисерів польського кіно, який добився світового визнання. Дебютною роботою Вайди у 1954 році став фільм «Покоління», який поклав початок Польській школі кінематографу.

Вайда також є режисером фільмів «Без анестезії», «Панночки з Вілько», «Дантон», «Біси», «Валенса: людина з надії», «Все на продаж «Канал», «Катинь», «Пан Тадеуш», «Попіл та алмаз», «Пілат та інші», «Людина з мармуру», «Людина з заліза».

Роботи Вайди отримували премії «Оскар», «Сезар», а також нагороди Венеціанського, Каннського і Берлінського кінофестивалів.

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Так, в 1981 році його картина «Людина із заліза» була удостоєна «Золотої пальмової гілки» Каннського фестивалю.

Також, чотири картини Вайди — «Земля обітована», «Панночки з Вілько», «Людина із заліза» і «Катинь» — номінувалися на премію «Оскар» в категорії «Кращий іноземний фільм». У 2000 році Вайда отримав почесний «Оскар» за внесок у розвиток кінематографа.

У вересні Польща висунула останній фільм Вайди - «Післяобрази» - на «Оскар» в категорії «Кращий іноземний фільм».