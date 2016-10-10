Клінтон перемогла Трампа за підсумками других дебатів
11:02, 10 жовтня 2016Світ
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Перемогу кандидата від демократів констатували 57% опитаних.
Хілларі Клінтон / REUTERS
Під час другого етапу дебатів кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп перевищив очікування глядачів, але перемогла демократ Хілларі Клінтон. Про це свідчать результати опитування CNN / ORC.
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За підсумками дебатів 57% опитаних вважають, що перемогла Клінтон. На підтримку Трампа висловилися 34%.
Перемогу Хілларі Клінтон в перших дебатах визнали 62% глядачів.
Раніше повідомлялося, що на недільних дебатах Клінтон запропонувала розслідувати військові злочини Путіна та Асада у Сирії.
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