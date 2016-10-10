Клінтон хоче розслідувати військові злочини Путіна і Асада в Сирії

Під час другого раунду дебатів з республіканцем Дональдом Трампом кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон заявила, що готова протистояти російському лідерові Володимиру Путіну.

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"Я підтримую зусилля з розслідування військових злочинів, скоєних сирійцями (режимом президента Башара Асада - УНІАН) і росіянами, щоб спробувати притягнути їх до відповідальності", - наголосила Клінтон.

"Ситуація у Сирії катастрофічна. Кожен день, який минає, ми бачимо результат партнерства режиму Асада з іранцями на суходолі та росіянами у повітрі, які бомблять території, зокрема Алеппо, де сотні тисяч людей, ймовірно, близько 250 тисяч, досі залишаються там", - сказала Клінтон.

"Російські військово-повітряні сили демонструють рішучі наміри знищити Алеппо для того, щоб ліквідувати останні сили сирійських повстанців, які дійсно тримаються до кінця проти режиму Асада", - додала кандидат у президенти США від демократів.

При цьому вона наголосила, що Росія насправді не звертає жодної уваги на боротьбу з "Ісламською державою". Вона заявила, що інтерес Росії полягає у збереженні президента Башара Асада при владі.

Клінтон сказала, що, як і раніше, виступає за створення безпольотної та безпечної зони у повітряному просторі Сирії. На її переконання, необхідно мати певні важелі впливу на Росію, тому що росіяни не збираються сідати за стіл переговорів для досягнення дипломатичного врегулювання. Також вона висловилася за більш тіснішу співпрацю з союзниками та партнерами у Сирії.

Як повідомляв УНІАН, гуманітарний конвой ООН і сирійського Червоного півмісяця потрапив під удар у провінції Алеппо. Розбомбили 18 з 31 вантажівки з медикаментами, пшеницею і зимовим одягом. Загинули близько 20 осіб.

В ООН підтвердили, що гуманітарний конвой потрапив під бомбардування з повітря, незважаючи на те, що Кремль це заперечував, поширюючи версію про "самовозгорании".

Жорстокі бомбардування Алеппо забороненими боєприпасами і атаку на конвой США пропонують розслідувати військові злочини.