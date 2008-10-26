«Фаїну» захопили 14-18-річні хлопці?

В ході переговорів про звільнення з піратського полону екіпажа судна “Фаїна” було досягнуто згоди щодо підключення до переговорного процесу ради старійшин племен.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Н.КАРПАЧОВА, яка перебуває в Кенії з робочим візитом, продовжує переговори про звільнення екіпажа «Фаїни». На її думку, процес увійшов до вирішальної стадії, а необхідність втручання старійшин пояснюється тим, що 14-18-річні пірати, хоч і не прислухаються у всьому до старших, проте не можуть абсолютно ігнорувати позицію старійшин.

Вчора відбулося засідання Ради старійшин того племені Сомалі в Хобіо, до якого належать пірати, які захопили «Фаїну», повідомили УНІАН в прес-службі КАРПАЧОВОЇ.

Посол Сомалі в Кенії Мохамед Алі НУР завірив Н.Карпачову, що пірати ніколи не вбивають команду і ніколи не захоплюють вантаж. Жодного разу такого випадку не було, підкреслив посол.

За наслідками переговорного процесу, який продовжується в Кенії, вирішено питання щодо постачань на судно продуктів харчування, зокрема, масла, цукру, сухого молока і спагетті, а також питної води, оскільки нічого іншого в цій частині Сомалі придбати неможливо.

Як повідомляв УНІАН, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого – 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки і боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Судно перебуває під спостереженням кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї на берег.

Пірати, за різними даними, вимагають від 8 до 20 млн. доларів викупу за моряків.