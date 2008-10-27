Китай одержить кредит в 900 млн. доларів

01:20, 27 жовтня 2008
Світ
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На ліквідацію наслідків землетрусу

Світовий банк і Франція нададуть Китаю кредит у розмірі 900 млн. дол. на відновлення провінції Сичуань, яка постраждала в травні цього року від сильного землетрусу, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

Очікується, що кошти буде переказано в грудні 2008 року. Вони підуть на реконструкцію доріг, мостів, спорудження госпіталів і центрів реабілітації для дітей, які постраждали від удару підземної стихії.

Три дні тому про готовність надати позику в розмірі 20 млн. євро на ліквідацію наслідків землетрусу в Сичуані заявила Іспанія.

За оцінками уряду КНР, для відновлення постраждалих регіонів загалом знадобиться 147 млрд. дол.

Нагадаємо, найсильніший в Китаї за останні 30 років землетрус стався в Сичуані в травні 2008 року. В результаті загинули майже 70 тисяч осіб, зниклими безвісти вважаються більш як 18 тисяч жителів. Збитки перевищили трильйон юанів (майже 150 млрд. дол.).

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