Завершилося голосування на муніципальних виборах у Фінляндії

У Фінляндії завершилося голосування на муніципальних виборах, за результатами яких мандати на 2009-2012 рр. одержать 10 412 депутатів у 332 комунах материкової Фінляндії, передає ІТАР-ТАСС.

У цих виборах не беруть участі жителі автономії - Аландських островів, де діють 16 муніципалітетів, оскільки там вибори пройшли восени 2007 року. Дільниці для голосування закрилися о 20.00 за місцевим часом.

Виборчі комісії констатують, що голосування в середньому по країні йшло активніше, ніж чотири роки тому, коли у виборах взяли участь 58,6 відсотків виборців. Проте активність виборців у різних областях країни була нерівномірною: якщо в Тампере, Йоенсуу, Оулу і Рованіємі виборцям часом доводилося навіть стояти в чергах, аби проголосувати, то в Хельсінкі і Турку бажаючих проголосувати було менше, ніж у 2004 році. У попередньому голосуванні, що проходило 15-21 жовтня, взяли участь 24,2 відсотків фінських виборців як усередині країни, так і за кордоном.

Перші результати підрахунку голосів свідчать, що лідирують представники трьох основних політичних партій - Соціал-демократичної (СДП) і правлячих "Фінляндський центр" і Національної коаліційної (НКП). Поки що на першому місці опозиційна СДП з 22,7% голосів, одразу за нею йде Центр з 22,5% і НКП з 22,3%. З дрібніших партій найбільш значний результат поки що показує "Союз лівих сил" з 9,6%, проте фахівці відзначають вражаючий прогрес партії "Справжні фінни", підтримка якої порівняно з парламентськими виборами 2007 року збільшилась на 4,2%. Проте остаточні висновки будуть можливі лише після закінчення підрахунку голосів.