На весілля найогряднішої людини в світі пускали тільки після обшуку

Найогрядніша людина в світі мексиканець Мануель Урібе одружився в неділю у місті Монтерей, повідомило у понеділок агентство Франс Прес з посиланням на заяву одного з свідків весільної церемонії.

Церемонія одруження Мануеля і його наречені Клаудії пройшла у відомому на весь північний схід Мексики закладі Club des Lions у присутності американського телеканалу Discovery, що володіє ексклюзивними правами на публікацію відеоматеріалів, і журналістів мексиканського телеканалу Notas, який купив право присутності на церемонії. Запрошених гостей на вході ретельно обшукували на наявність камер, фотоапаратів або мобільних телефонів.

"Я і не уявляв ніколи, що в своєму житті зможу одружитися", - цитує агентство слова жениха про своє весілля, яке сам він назвав "вагомим".

Мексиканець, який потерпає від "хворобливої огрядності" у віці 42 років важив 570 кілограмів і, за версією книги Рекордів Гиннеса, був визнаний в 2007 році найогряднішою людиною планети.

За два роки, завдяки справді "драконівській" дієті, заснованій на споживанні продуктів з низьким змістом вуглеводів, Урібе схуд на 230 кілограмів.

РИА новости