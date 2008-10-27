ВВС США завдали удару по сирійському місту Абу-Кемаль
09:22, 27 жовтня 2008Світ
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Загинули 8 чоловік
У результаті атаки 4 вертольотів військово-повітряних сил США в районі кордону Сирії і Іраку загинули 8 чоловік.
Як повідомляється в офіційній заяві сирійських властей, чотири вертольоти ВВС США завдали удару по прикордонному м. Абу-Кемаль. Атаки зазнала недобудована споруда.
Як повідомляє Associated Press, представники американських військових в Багдаді на даний момент не прокоментували інцидент.
Разом з тим, за даними телеканалу CNN, американське військове керівництво підтвердило нанесення удару. Повідомляється також, що спецназ США після авіанальоту провів штурм будівлі.
Проте поки невідомо, що стало причиною такої масштабної спецоперації.
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