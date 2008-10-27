ВВС США завдали удару по сирійському місту Абу-Кемаль

У результаті атаки 4 вертольотів військово-повітряних сил США в районі кордону Сирії і Іраку загинули 8 чоловік.

Як повідомляється в офіційній заяві сирійських властей, чотири вертольоти ВВС США завдали удару по прикордонному м. Абу-Кемаль. Атаки зазнала недобудована споруда.

Як повідомляє Associated Press, представники американських військових в Багдаді на даний момент не прокоментували інцидент.

Разом з тим, за даними телеканалу CNN, американське військове керівництво підтвердило нанесення удару. Повідомляється також, що спецназ США після авіанальоту провів штурм будівлі.

Проте поки невідомо, що стало причиною такої масштабної спецоперації.