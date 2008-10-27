У Росії прикинули, скільки триватиме криза

Росія розглядає світову фінансову кризу як тимчасове явище й розраховує, що вона не вплине на реалізацію інвестиційних проектів із будівництва нових газопроводів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві заявив президент Російського газового товариства, заступник голови Держдуми Валерій ЯЗЄВ.

За його словами, нинішня фінансова криза може тривати від року до семи.

«Але життя не зупиняється – після кризи традиційно настає підйом, і споживання нафти й газу буде неминуче зростати», - вважає В.ЯЗЄВ.

На його думку, криза не повинна вплинути на реалізацію запланованих раніше інвестиційних проектів.

«Сьогодні ті, хто зуміє зберегти фінансові можливості для своїх інвестпроектів, вони одержать дуже серйозну перевагу після виходу з кризи», - вважає президент РГТ.

При цьому В.ЯЗЄВ визнав, що грошей у світовій фінансовій системі немає, а ті, що є, серйозно подорожчали, й, оскільки нафтогазовий комплекс у більшій мірі розвивається на позикові кошти, це може серйозно позначитися на привабливості проектів, термінах їх реалізації й окупності в майбутньому.

Він висловив надію, що всі вони – «Набукко», «Норд Стрім», «Південний потік», «Штокман» та інші - будуть все-таки реалізовані, оскільки «вигідні для всього світу».