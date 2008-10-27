Президент Грузії призначив нового прем'єра

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ звільнив з посади глави уряду Ладо ГУРГЕНІДЗЕ на його прохання.

Як передає Бі-Бі-Сі , про це грузинський лідер оголосив на зустрічі з діячами опозиції, що відбулася у понеділок у Тбілісі.

За словами М.СААКАШВІЛІ, новим главою кабінету міністрів призначений Григол МГАЛОБЛІШВІЛІ, який до цього був послом Грузії в Албанії, Туреччині і Боснії-Герцеговині.

Л.ГУРГЕНІДЗЕ, сказав президент Грузії, продовжить роботу в комісії з подолання наслідків економічної кризи.

За даними грузинських і світових ЗМІ, цей крок зроблений лідером Грузії в рамках перестановок в уряді, пов`язаних з результатами серпневого збройного конфлікту з Росією.